Texas Bans Barclays From Participating in Bond Market Due to ESG Commitments
Texas Attorney General Ken Paxton barred Barclays from working on municipal-bond deals after his office said the bank didn’t respond to requests for information about its carbon emission commitments.
Texas Attorney General Ken Paxton said Friday that Barclays hadn't responded to requests for information regarding its net zero carbon emissions policies, prompting the ban.
