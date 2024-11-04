Study: Loyalty Marketing Gaining Importance For Client-Side Marketers
“Loyalty programs offer marketers invaluable data, but that same data makes them a prime target for cybercriminals,” said Stu Solomon, CEO at HUMAN.
Loyalty marketing — rewarding customers for repeat purchases or interactions with a brand — is gaining steam as a key strategy for companies that want to enhance customer relationships and build long-term value.
That’s one takeaway from a new report on loyalty marketing by the Association of National Advertisers (ANA) and HUMAN Security (HUMAN).
“As loyal…