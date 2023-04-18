SEC Charges Crypto Asset Trading Platform Bittrex and its Former CEO
Bittrex Global GmbH charged for failing to register as a national securities exchange, also names 6 tokens securities.
The Securities and Exchange Commission (SEC) has charged crypto asset trading platform Bittrex, Inc. and its co-founder and former CEO William Shihara for operating an unregistered national securities exchange, broker, and clearing agency.
The SEC also charged Bittrex, Inc.’s foreign affiliate, Bittrex Global GmbH, for failing to register as a national …