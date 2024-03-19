RepRisk ESG Risk Data Now Available to Bloomberg Data Management Services
Modeled, structured and linked RepRisk AI-powered ESG risk data is now available through Bloomberg's Data License Plus (DL+) ESG Manager solution.
RepRisk, a data science company that provides transparency on Environmental Social Governance (ESG) and business conduct risks, announced its data is available to mutual customers via Bloomberg's DL+ ESG Manager solution, which models, structures and links multi-vendor ESG data for seamless integration into customers' workflows.
RepRisk's comprehensive E…