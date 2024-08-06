Fiserv: These Retail Categories Showed Gains In July
On a monthly basis, retail sales were up 2.5%, Transactions (+0.1%) edged higher, as increased average ticket sizes drove short-term spending — even as foot traffic remained relatively flat.
The latest Fiserv Small Business Index for July finds that retail spending growth remained strong — and a number of individual categories showed year-over-year gains.
Year-over-year retail sales (+4.6%) and transactions (+5.8%) both grew, as did other retail subsectors vs. June. General Merchandise (+10.9%) led retail in yearly growth, followed by Health…