EU Banking Regulator Releases Proposed Requirements for Banks to Manage ESG, Climate Transition Risks
The guidelines would also require institutions to develop Capital Requirement Directive-based (CRD) transition plans addressing risks arising from the climate transition.
EU banking supervisor The European Banking Authority (EBA) announced the launch of a consultation on new proposed guidelines, setting out requirements for banks to identify, measure, manage and monitor ESG risks, including setting plans to address risks arising from the EU’s transition to a climate-neutral economy.
Requirements for banks under the propos…