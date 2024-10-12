Clinical Trial: Topical Cannabis Cream Mitigates Pruritus
Compared to the placebo group, kidney disease patients using the cannabis-infused cream experienced less itching and improved quality of life.
Pathum Thani, Thailand: The topical application of a cream containing CBD and THC reduces itch severity in patients with chronic kidney disease (CKD)-associated pruritus, according to placebo-controlled clinical data published in the journal Kidney Medicine.
Investigators associated with Thammasat University in Thailand assessed the use of a cannabis-inf…